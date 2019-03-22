22 Mart 2019, 15:41
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Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti

İstanbul Beşiktaş'taki popüler bir bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edilmişti. Darp görüntülerinin çıkmasının ardından Kalben ve Nil Karaibrahimgil söz konusu bardaki konserlerini iptal etti.

İstanbul Beşiktaş'taki en ünlü mekanlardan biri olan Dorock XL isimli mekanda bir kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söyleyerek vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşmıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADINI DARP ETTİ

Mekan sahibi ise darp iddiasının karşılıklı olduğunu belirtip, olaya karışan çalışanlarından birinin işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler karşılıklı darp iddiasını çürütmüştü. Bu görüntülerin kısa sürede yayılmasından sonra Kalben ve Nil Karaibrahimgil, mekanda konserlerini iptal etti.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİLER

Kalben, yaptığı paylaşımda "29 Mart Dorock XL konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız. Öperim." ifadelerinde bulundu. Karaibrahimgil ise yaptığı paylaşımda konseri iptal ettiğini açıkladı.

"SALDIRIYLA ALAKALI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Öte yandan mekan resmi Twitter hesabından da paylaşılan anlaşma şu şekilde: "20 ŞUbar 2019 tarihinde Dorock XL Beşiktaş isimli işletmede, müvekillerimiz Esra Cavak, Bersun Buldu ve Deniz Sarıözkan'a karşı yapılan çirkin saldırı ile ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirenler hakkında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgililerin kanun kapsamında cezalandırılmasına ilişkin gerekli takibimiz devam etmektedir."

Magazin, Güncel



YORUMLAR (7)
ADANALIYIK: Bar pavyon muhabbeti böyle olayur.
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HAYDAR: Darp edilen erkek olsaydı ne olacaktı? Ben söyleyim HİÇ BİŞEY. . . O bar güvenlikleri her gün bikaç erkeği mutlaka darp eder haklı veya haksız. Bir kez bile gündeme getiren tepkisini gösteren var mı? Yok. Şiddetten koruma sadece kadınlar için bir ayrıcalık olmamalı. Eşitlik diyorsanız gereğini yapın kadın erkek yoktur insan vardır deyin. Resmen cinsiyetçilik yapıyorsunuz adına da kadın hakları diyorsunuz. İyi erkekler ölsün madem
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DÜRBÜNLÜ: Böyle yerlere niçin çalışma izni veriyolar anlamıyorum,,böylemi dindar ülke olunuyor.17 yılda rezalet tavan yaptı.
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