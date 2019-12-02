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Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri üzerinde yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

02.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:18Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı
Mısır, ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri üzerinde yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.
Mısır yerel medyasına göre, görüşmelere üç ülkenin su bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı. Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı'nın doldurulması süresi başta olmak üzere farklı teknik konular değerlendirildi.
Üç ülkenin su işlerinden sorumlu bakanları, 16 Kasım'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelmişti.
Amerikan yönetiminin gözetiminde başkent Washington'da Mısır, Sudan ve Etiyopya dışişleri bakanları 6 Kasım'da bir araya gelmiş ve toplantıda 15 Ocak 2020 tarihine kadar teknik konuların görüşülmesi için 4 ayrı toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
Mısırlı yetkililerin görüşmelerin detayı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı toplantının yarın da devam edeceği bildirildi.

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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