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Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi

Dünyanın en uzun nehri Nil'in yaşıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir araştırmada, nehrin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği bulgusu elde edildi.

13.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:02Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi
Dünyanın en uzun nehri Nil'in yaşıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir araştırmada, nehrin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği bulgusu elde edildi.
LiveScience'ın haberine göre, sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Nil ile aynı zamanda oluştuğu düşünülen yükseltilerinde yer alan platoda eski zamanlardan kalma volkanik kaya örnekleri ile nehrin Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz'e döküldüğü bölge Nil Deltası'ndan alınan tortullar incelendi.
Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu'nda görevli Profesör Claudio Faccenna liderliğindeki ekibin karşılaştırmalı çalışmasında, volkanik kaya ile tortulların içerik bakımından eşleştiği ve 20 ila 30 milyon yıl yaşında olduğu tespit edildi.
Bazı bilim adamları 6 bin 800 kilometre uzunluğundaki Nil Nehri'nin, bir iç su yolu yön değiştirdiğinde altı milyon yıl önce oluştuğunu savunuyor, bir diğer grup ise Nil'in bundan beş kat daha yaşlı olduğunu ileri sürüyor.
Nil'in varlığı süresince az da olsa bile yön değiştirip değiştirmediği ise hala bilinmiyor.
Nehrin üç ana kolundan biri olan Mavi Nil'in çıkış noktası, Etiyopya'nın yükseltilerinde yer alıyor.

Nil Deltası, Nil Nehri, Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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