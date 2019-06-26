26.06.2019 08:59
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Nilay Dorsa'nın Bodrum İstanbul hattı

Nilay Dorsa

"Caka" isimli şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan Nilay Dorsa, şarkısının tanıtımını da Bodrumda eğlence müdavimlerinin efsane mekanı Fink'de yaptı.

İşletmeciliğini başarılı isim Erkan Kara 'nın yaptığı mekanda, lansman gecesinde dostlarının katılımıyla sahnede süper bir gece yaşayan ve yaşatan Nilay Dorsa , yaz sezonunu da denizde değil sahnede açtı.

Her ilde bir lansman gerçekleştirmek arzusu olduğunu dile getiren Nilay Dorsa "Şarkımın çok sevilmesi bana işimde inanılmaz bir hırs aşıladı, bundan sonra bu şevk beni durdurmaz" dedi. "Caka" isimli şarkısının duyulmasıyla sahneden sahneye koşan Nilay Dorsa, Bodrum sahnesinden döndüğü gece Asmalı Mescitte Moon Pera sahnesinde buldu kendini, İstanbullu sevenleriyle muhteşem bir gece geçiren Nilay Dorsa, Bodrum ve İstanbul arasındaki hatta dur durak bilmeden çalışıyor. Özel hayatı kalmadığını dile getiren Nilay Dorsa, bundan memnun olduğunu vurgularken beni sahnede yalnız bırakmayan dostlarımla çok mutluyum ifadesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler
İstanbul , Bodrum , Nilay Dorsa , Güncel

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