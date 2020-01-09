Nilay Dorsa'nın pastası konuşuldu

Her zamanki esprili tavrıyla yıldızlar büyük olur, bende yıldız şeklindeki pastamın normalden büyük olmasını istedim vurgusunu yaptı. Doğum gününde sahneye dansöz çıkaran Nilay Dorsa, dansöze taktığı paralar yanında, birlikte ettiği dans ile de dudak ısırttı.

Oryantal müziğe yatkınlığıyla kurtlarını döken Nilay Dorsa, sahneye çıkıp en güzel şarkılarını da söyledi. Güzel şarkıcı Nilay Dorsa "Ben nüfus kâğıdına bakmam, enerjisi ve yaşama arzusu ne kadar yüksekse o kadar gençsindir. Ben hep 18 yaşındayım" dedi.