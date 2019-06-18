Nilay Dorsa, Phuket'i Sevdi

Dünyaca ünlü tatil beldesi Phuket adasında klip çalışmasını tamamlayan Nilay Dorsa, ikinci kez hem iş hem tatil için cennet köşeyi tercih etti.

Yeni şarkısının duyulmasıyla birlikte sahne tekliflerinin 3'e katladığını ifade ederken güzel şarkıcı "Caka isimli şarkımın klip çalışmasını Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası phuket'te yaptım. Klip çalışmam hem iş hem de tatilde oldu, ben mekanların uğuruna inanırım, doğasını çok sevdiğim Phuket'te güzel bir çalışma yaptık ayrıca nefis bir tatili aradan çıkardım. İşimi keyif içinde yapmayı seviyorum " dedi.