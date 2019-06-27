27.06.2019 10:40
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Nilay Toprak'ın katılımıyla dev kadroya bir yenisi daha eklendi

Nilay Toprak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Nilay Toprak 'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta izdiham yaşandı.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan ve düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, dev kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Nilay Toprak'ın katılımıyla açılışı yapılan giyim mağazası, yoğun ilgi gördü. İzdihamın yaşandığı açılışta vatandaşlar, uygun fiyata alışveriş yapmanın keyfini çıkardı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Güneydoğu Anadolu Bölgesi , Nilay Toprak , Güncel

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