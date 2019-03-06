Hayvanseverlerden Tepki Alan Sosyal Medya Fenomeni Nilay Toprak Kimdir?

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın çektiği video, hayvanseverleri kızdırdı. Videoda, mutfağının penceresine gelen bir kediyi mama ile kandırarak evine aldığını ve kendi kedisi ile çiftleşmeye zorladığını anlatan Toprak'a, tepki yağdı. İşte, sosyal medyada tepki üstüne tepki alan Nilay Toprak'ın hayatı...

NİLAY TOPRAK KİMDİR?

1986 yılında dünyaya geldi. Anadolu kız meslek lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversite Serigrafi Bölümü'ne girdi ancak bitirmedi. 6 yıl karate, 4 yıl tekwondo sporuyla ilgilendikten sonra 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptı. Karatede 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdi.

SİNAN ÇETİN FİLMİNDE OYNADI

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersi alırken eğlence için video çekmeye başladı. Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi. Videoları ardından muhabirlik teklifi alan Nilay Toprak, farklı programlar için skeçler kurguladı. Sinan Çetin'inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakterini canlandırdı.