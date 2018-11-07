Nilgün Belgün Kahkahası Şimdi Artı Sahne'de!

Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösterisi ile 9 Kasım Cuma günü 20:30'da Artı Sahne Mecidiyeköy'de.

Nilgün Belgün, 6 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın pekçok yerinde kapalı gişe sahnelenen kahkahalarla izlenen tecrübelerini sevenleriye bir kez daha paylaşacak.

NİLGÜN BELGÜN'E 41 KERE MAŞALLAH!

Geçen ay, 500. gösterisiyle sahnede 41. yılını kutlayan Nilgün Belgün, bu ay önce BKM'nin İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ kapsamında 18 Kasım Cumartesi akşamı BKM Tiyatro Sahnesi'nde olacak.

BKM'nin sahnesinde bu kez "Aşk ve Komedi"nin kahkahaları çınlayacak.

Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösterisiyle 21 Kasım akşamı da yoğun istek üzerine yeniden Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde sahnede olacak.