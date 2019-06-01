Nilgün Belgün kimdir? Ünlü sanatçı tatil havasına girdi bile!

Nilgün Belgün yaz mevsiminin başlamasıyla tatile çıktı. Deniz, kum, güneş üçlüsüyle buluşan Belgün, magazin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki sanatçı Nilgün Belgün kimdir? Kaç yaşında? Nerede doğdu?

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada'da geçten Nilgün Belgün, Özel Şişli Lisesi'nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyuncu oldu. Daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Gencay Gürün gibi topluluklarda çalıştı. Birçok sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı televizyon programındaki "Darbukatör Bayram" skecinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.

"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence şovlarında çeşitli parodilerde birçok tipleme yaptı. 1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

3 yıl boyunca, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği ile birlikte tüm Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalarda bulundu. Ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilgili de 2 yıl boyunca sağlık çalışmalarında yer aldı.

Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı. TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını gerçekleştirdi.

Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'den Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Son olarak Nilgün Belgün, müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşıyor. Nilgün Belgün toplamda 4 kez evlenmiş olup Oylum ve Merve adında iki kız çocuğuna sahiptir.

YAZDIĞI KİTAPLAR

İçimdeki Kadın

Bir Kadın Bir Erkek

Hayat... Sen Benimsin

TİYATRO

1985 - İkinin Biri: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

2001 – 2002 - Çılgın Hafta Sonu - Tiyatro İstanbul

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak - Tiyatro İstanbul

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

FİLMLERİ

2011 - Akasya Durağı

2011 - Papatyam-2011

2010 - Petek Dinçözle 10 Numara

2010 - Karışık Aile - 2010

2009 - Akasya Durağı

2008 - Benim Annem Bir Melek

2008 - Yağmurdan Sonra

2006 - Çinliler Geliyor

2006 - Yalancı Yarim

2004 - Mavi Kolye

2004 - 3. Tür

2004 - Tatil Aşkları

2004 - Yabancı Damat

2003 - Beybaba/ Koltuk

2003 - Büyümüş de Küçülmüş

2002 - Şeytan Bunun Neresinde

2001 - Şen Kahkahalar

2001 - Güz Gülleri

2001 - Bana Şans Dile

2000 - Bir Demet Kahkaha

2000 - Adada Bir Sonbahar

2000 - Baykuşların Saltanatı

1999 - Kadınlar Kulübü

1997 - Hayvanlara Dokunduk

1996 - Köşe Kapmaca

1995 - Çiçek Taksi

1993 - Cümbüş Sokak

1993 - Bizim Mahalle

1988 - Bıçkın