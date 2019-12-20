Haberler » Magazin » Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı - Magazin

Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı

Türkiye ve İngiltere'de doğru yatırım kanalları, girişimciler için ülkeler bazında vergi uygulamaları ve ekonomi gündemi Londra'da masaya yatırıldı

20.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:39 Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı

Leyra UK Kurucusu Nilgün Çolak organizasyonuyla hayata geçirilen toplantıda; William Hancock, televizyoncu, gazeteci ve yazar Aslı Şafak, Tülin Hamit ve Damla Toker gibi konuşmacılar iki ülkenin ve finans konularını katılımcılarla ile paylaştı.

'da yaşayan Türklerin yanı sıra 'nin ekonomik geleceğini merak eden yabancı yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; dünyanın yeniden üretime dönmesi ve bunun da unutulmaya yüz tutmuş olan tarım ile yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.


Ekonomi, Türkiye, Londra, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:55   Afili Aşk 27. bölüm kamera arkasında neler oldu? - Magazin
18:25   Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı - Magazin
17:46   Zeynep Bastık ile Bir Sırp Filmi | Can Evrenol - Magazin
17:39   Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı - Magazin
17:39   59 yaşındaki Suzan Kardeş genç sevgilisiyle görüntülendi - Magazin
17:29   Kıbrıslı Türk sanatçı Genco Ecer, kara para aklama suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin
16:49   Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin
15:37   Tescilli güzel Azra Akın, 40 mahkum çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı - Magazin
15:28   Hanife Gürdal'ın eşinin "Nikah ani oldu" sözleri akıllara hamilelik iddiasını getirdi - Magazin
13:01   Nakil olan hastalar ile bir araya gelen Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı - Magazin
20.12.2019 19:03:12