Nilüfer Akbal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP BARTIN belediye başkan adayı Nilüfer Akbal oldu. DSP adayı Nilüfer Akbal, BARTIN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BARTIN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP BARTIN belediye başkan adayı Nilüfer Akbal ile ilgili seçim sonuçları ve BARTIN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP BARTIN belediye başkan adayı Nilüfer Akbal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BARTIN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BARTIN aday yarışı ve BARTIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BARTIN Seçim Bilgileri

BARTIN belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BARTIN belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BARTIN toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP BARTIN Belediye Başkan Adayı Nilüfer Akbal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP BARTIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Nilüfer Akbal, BARTIN yarışında % 0,25 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Nilüfer Akbal toplamda 97 adet oy sayısına ulaştı.

DSP BARTIN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.