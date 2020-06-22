Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sel felaketinden etkilenen Yenisölöz'ü ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yerleşimlerinden Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sel felaketinden etkilenen Yenisölöz'ü ziyaret etti
22.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:00
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yerleşimlerinden Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yaşanan sel felaketi ve kayıpların, doğal bir afetten çok insan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Başkan Erdem, mahalle sakinlerine destek sözü verdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi 5 kişinin can kaybına ve hem yerleşim yerlerinde, hem de tarım alanlarında büyük hasara neden oldu. Özellikle Kestel, Yenişehir, İznik ve Orhangazi'de etkili olan yağışın ardından, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin bahçeleri sel sularına teslim oldu.

Orhangazi ilçesinde yağan sağanak yağmur, en çok Yenisölöz Mahallesi'ni etkiledi. Mahalleden

geçen su kanalının taşması sonucu birçok ev ve işyerini su bastı, yerleşimde büyük zarar oluştu.

Sel felaketinin ardından doğduğu köy Yenisölöz'ü ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, İznik İlçe Başkanı Asiye Çalışkan, Mahalle Muhtarı Halil Bayram ve vatandaşlarla birlikte yerleşim alanındaki hasarı inceleyen Başkan Erdem, arabaların ve traktörlerin sürüklendiği sel felaketinde maddi hasar oluştuğunu söyledi. Kestel'deki sel felaketinde yaşanan can kayıpları için üzüntüsünü dile getiren Erdem, "Sel felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Yaşanan sel felaketi ve kayıpların doğal bir afetten daha çok insan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Başkan Erdem "Doğal afetler insan hatalarından kaynaklanıyor. Alt yapı çalışmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Yoğun bir yağıştı, evet ama öngörülmesi gerekirdi. DSİ'nin öngörüleri içerisinde dere yataklarında 500 yıllık bir debi çalışması yapılır. Yenisölöz'de, su kanalının daha düşük bir debide projelendirilmesinden kaynaklı bir hatanın olduğunu gördük. Dere yataklarındaki yapılaşma devam ederse bu tür felaketlerle tekrar tekrar karşılaşırız. Umarım kısa sürede düzeltilir. Dilerim böyle bir felaketle yeniden karşılaşmayız. Çok şükür burada can kaybı yok, kaldırım ve altyapı ile ilgili sorunlar var. Kısa süre içinde giderileceğine inanıyorum" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da ana muhalefet partisinin Bursa milletvekilleri olarak yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yaşanan sel felaketinin sebeplerinin irdelenmesi ve zararların giderilmesi için, yaşanan mağduriyeti dile getireceklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgay Erdem, Yenisölöz, Bursa, Güncel, Haber

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