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Nilüfer belediyesi azeri zhidkova'yı transfer etti

Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın CSM Volei Alba-Blaj takımından pasör çaprazı Ukrayna asıllı Azeri oyuncu Katerina Zhidkova'yı kadrosuna kattı.

29.08.2019 17:09 Nilüfer belediyesi azeri zhidkova'yı transfer etti
Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın CSM Volei Alba-Blaj takımından pasör çaprazı Ukrayna asıllı Azeri oyuncu Katerina Zhidkova'yı kadrosuna kattı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi yeşil beyazlılar, Romanya'nın CSM Volei Alba-Blaj takımından Ukrayna uyruklu Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Pasör çaprazı olarak görev yapan Katerina Zhidkova, 29 yaşında ve 1,87 cm boyunda. Azerbaycan Milli Takım'ında da görev yapan Katerina Zhidkova, daha önce Lokomotif Bakü, Azeryol Bakü ve Azerrail Bakü formalarını giydi.
Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirtti. Aydın, "Ligin ilk maçında 12 Ekim'de Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Bursalı voleybol tutkunlarına mücadele gücü yüksek maçlar izlettireceğiz" dedi.



voleybol, Ukrayna, Romanya, Spor

Kaynak: DHA

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