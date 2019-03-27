Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kadrolu işçilerle ilgili Nilüfer Belediye ve Genel-İş Sendikası'nın görüşmeleri kanuni süreç içerisinde tamamlanarak anlaşmaya varıldı. Genel-İş Sendikası'nın Nilüfer Belediyesi'ne sunmuş olduğu teklif taslağına göre anlaşma tutanağı imzalandı. Anlaşma tutanağı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
ve Genel-İş Sendikası Bursa
Şube Başkanı Selahattin Atak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Belediye Meclis Üyeleri Turgay Erdem
ve Yalçın Işıkyıldız'ın yanı sıra sendika temsilcilerinin iştirakiyle Halk Evi'nde imzalandı. Anlaşmaya göre Nilüfer Belediyesi kadrolu işçilerinin maaşlarına 0.20 kuruş kıdem hakkı ve 1 Mart 2019'dan itibaren yüzde 15, 1 Mart 2020 yılında da yüzde 16 zam yapılacak.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadrolu işçilerle anlaşmanın süreç içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi. - BURSA
nilüfer belediyesi, Güncel
Kaynak: İHA