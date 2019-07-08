Nilüfer Belediyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Birimi" faaliyette

Nilüfer Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele Birimi aracılığıyla madde bağımlılığıyla mücadele konusunda kurum içinde ve dışında eğitimler düzenliyor. Birim, eğitimlerin yanı sıra alkol ve madde bağımlısı kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti de veriyor.



Madde bağımlılığına karşı çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, seminerler düzenliyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Birimi, kurum içinde ve kurum dışında birçok eğitim düzenledi. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi, son olarak öğretmenlerin 2018-2019 eğitim dönemi sonunda düzenlenen yaz seminerlerinde, Nilüfer'deki 16 devlet okulunda 850 öğretmene madde bağımlılığı konusunda seminer verildi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılanlar, madde çeşitleri, bağımlılık belirtileri, madde kullanımının insana verdiği zararlar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.



Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Biriminde ayrıca, alkol ve madde bağımlısı kişiler ve aileleri ile bireysel ve grup görüşmeleri yaparak danışmanlık hizmeti veriyor. Madde bağımlılarını tıbbi tedaviye yönlendiren birimdeki uzmanlar, tedavi görenlere de danışmanlık hizmeti veriyor.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlara çağrıda bulundu.



Madde bağımlısı olan veya çevresinde madde bağımlısı bulunan vatandaşların 444 16 03 numaralı hattan Nilüfer Belediyesi'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Birimi'ni aramalarının yeterli olacağını belirten Erdem, "Vatandaşlarımız arasından bu konuda tıbbi isteyenleri AMATEM ve ÇEMATEM'e yönlendiriyoruz. Tedavi süresince ve tedavi sonrasında, bu vatandaşlarımızın takibini yapıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA