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Nilüfer Belediyesi'nden online etkinlikler

Nilüfer Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele döneminde evlerinden çıkmayanlar için sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli etkinlikler düzenliyor.

09.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
Nilüfer Belediyesi'nden online etkinlikler
Nilüfer Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele döneminde evlerinden çıkmayanlar için sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli etkinlikler düzenliyor. İsteyenler spor egzersizlerinin yer aldığı video derslerini takip ederek formlarını korurken, çocuklar da masal dinletisiyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Kültür sanat, spor ve eğitimin birçok alanında düzenlediği etkinlikleri Korona virüsü salgınıyla mücadele döneminde iptal eden Nilüfer Belediyesi, bu etkinliklerin bazılarını vatandaşların evlerine taşıyor. Nilüfer Belediyesi, salgınla mücadele döneminde aileleriyle birlikte evlerinde kalanların kaliteli, eğlenceli ve zinde bir şekilde zaman geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal medya üzerinden bir dizi etkinlik düzenliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan masal dinletisi, egzersiz ve nefes egzersizleri gibi video etkinliklerine, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Çocuklara yönelik online olarak gerçekleştirilen "Masal Saati"nde Nilüfer Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu ve hikaye anlatıcısı Dilber Koç, masallar anlatıyor. Evlerinde online masal dinleyen çocuklar da eğlenceli vakit geçiriyor. "Evde Kal, Sporsuz Kalma" etkinliğinde de Nilüfer Belediyesi'nin profesyonel spor eğitmenleri tarafından evde yapılabilecek egzersizler, uygulamalı bir şekilde vatandaşlara online olarak sunuluyor.

Video derslerde ayrıca fizyoterapist Ezgi Küçük de, stres ve kaygı azaltmanın yanında akciğerlere ve kalbe iyi geldiği bilinen nefes egzersizleri hakkında bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. Tablet, akıllı telefon ve televizyon aracılığıyla internet üzerinden Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki eğitim videolarına erişenler kendi evlerinde egzersiz yapma fırsatı buluyor.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Nilüfer Belediyesi, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayınlarda da vatandaşları bu konuda bilgilendiriyor. Canlı yayınlara konuk olan Nilüfer Belediyesi'nin ilgili müdürleri, Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde vatandaşlarla paylaşırken, uzmanlar da salgından korunmanın yollarını anlatıyor. Gün aşırı gerçekleştirilen canlı yayınlara görüş ve önerileriyle katılan Nilüferliler, merak ettikleri sorulara da anında yanıt buluyor.

Düzenlenen online etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor. Vatandaşlar, www.facebook.com/NiluferBel, www.twitter.com/NiluferBel, www.instagram.com/NiluferBel ve www.youtube.com/NiluferBel adreslerinden Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına doğrudan erişebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Güncel
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