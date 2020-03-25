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Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek

- Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek Covid-19 ile mücadele için oluşturulan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"nde yerini alan Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemek maksadıyla 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper üretimine başladı.

25.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:00
- Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek
BURSA - Covid-19 ile mücadele için oluşturulan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"nde yerini alan Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemek maksadıyla 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper üretimine başladı.
Nilüfer Belediyesi, korona virüsü ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yer alan Kodlama ve Beceri Atölyesi'nde, sahip olduğu 3 boyutlu yazıcılarla ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemeye yönelik medikal parça, araç ve gereç üretimine başladı. COVID-19 ile mücadele kapsamında 3B yazıcıların gücünü kullanarak sağlık sektörünü desteklemek maksadıyla kurulan 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi'ne katılan Nilüfer Belediyesi, bünyesinde bulunan 3D yazıcılar ile ürettiği tıbbi parçaları ihtiyacı olan sağlık birimlerine ulaştıracak. İlk koruyucu siper üretimine başlandı.
Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin 3 Boyutlu Destek Ağı'na katılarak, bu olağanüstü dönemde sağlık kuruluşlarının da yanında olduğunu belirtti. Erdem, "Biz üretim için her zaman gerekli desteği sağlayacağız. Bu kolektif üretimde emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelede her zaman halkımızla, kurumlarla birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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Nilüfer Belediyesi’nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Koronavirüs, Yerel

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Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek

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