Nilüfer Belediyesi'nin 32. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama

Nilüfer Belediyesi'nin kuruluşunun 32. yıl dönümü kutlandı. Gecede konuşma yapan Başkan Turgay Erdem, "Birlikte nice yıllara, daha çok çalışarak, değerlerimizden ve hizmetlerimizden taviz vermeden ulaşacağız" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin kuruluşunun 32. yıldönümü, düzenlenen gecede coşkuyla kutlandı. Holiday Inn Otel'de gerçekleştirilen yıl dönümü gecesine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem başkanları Faruk Baykal, Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, eski bakanlardan Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ile Lale Karabıyık, CHP PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli, geçmiş dönem CHP Bursa Milletvekilleri, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve mahalle muhtarları da katıldı.



Başkan Turgay Erdem, geceye katılanları, başkan yardımcıları ile birlikte tek tek karşılayarak, 'Hoş geldiniz' dedi. Çalışanların da katıldığı gece, Başkan Turgay Erdem'in konuşmasıyla başladı. Nilüfer ailesiyle olmaktan gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Turgay Erdem, "Belediyemizin kuruluşunun üzerinden tam 32 yıl geçti. Yeni yaşımız bütün Nilüfer ailesine, bizlere verdikleri destekle ilçemizi bu günlere taşımamızı sağlayan bütün Nilüferlilere kutlu olsun. Sizin fedakarca çalışmalarınızla bugünlere geldik. İnanıyorum ki, birlikte nice yıllara, daha çok çalışarak, değerlerimizden ve hizmetlerimizden taviz vermeden ulaşacağız. Bu akşam burada sizinle, ailelerinizle birlikte olmak, 32. yaşı birlikte kutlamak inanın büyük mutluluk benim için. Yaklaşık 15 yıldır sizinle birlikteyim. Bir çoğunuzla bir çok projede birebir çalıştık, omuz omuza vererek çok işler başardık. Bu başarılı tabloda ailelerinizin de desteği büyük. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



31 Mart'tan sonra yeni bir döneme başlandığını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, bundan sonra da el ele vererek Nilüfer sevgisini ve aidiyet duygusunu daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışanlardan beklentilerini de dile getiren Başkan Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti:



"Sizlerden özellikle istediğim, 'Yeni Nesil Nilüfer' için çalışırken, Nilüfer Belediyesi'nin hizmet anlayışını, hedeflerini sahiplenmenizdir. Çalışmalarınıza, yüzünüzdeki gülümsemeyi, kalbinizdeki insan sevgisini çoğaltarak devam etmenizdir. Nilüfer'in adını Türkiye'de, Avrupa'da, bütün dünyada daha çok duyurmak en büyük dileklerimden biridir. Nilüfer'in bugünlere gelmesine katkı koyan bütün Nilüferlilere, muhtarlarımıza, meclis üyelerine, merhum başkanımız Ziya Güney'e, geçmiş dönem başkanlarımız Faruk Baykal ile Mustafa Bozbey'e sonsuz teşekkürler."



Emekli olan personele plaket



Başkan Turgay Erdem'in konuşmasının ardından son bir yıl içinde Nilüfer Belediyesi'nden emekli olanlar için plaket töreni düzenlendi. Tek tek sahneye çağrılan Nilüfer Belediyesi'nin emektar çalışanlarına Başkan Turgay Erdem ve geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ile Faruk Baykal plaket vererek emekleri için teşekkür ettiler. Daha sonra Başkan Turgay Erdem, Mustafa Bozbey, Faruk Baykal, Nilüfer Belediyesi yöneticileri ve emekli personelle birlikte yıl dönümü pastasını birlikte kesti.



Kutlama gecesinin finalinde Bursa'nın sevilen seslerinden Cengiz Ateş sahne aldı. Ateş, hareketli parçaları ile geceye katılanları coşturdu. Katılanların gönüllerince eğlendiği gecede Başkan Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey de sahneye çıkarak birer şarkı seslendirdi. Profesyonellere taş çıkartan Erdem ve Bozbey büyük alkış aldı. - BURSA

Kaynak: İHA