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Nilüfer Belediyesi sağlık çalışanlarına yurt tahsis etti

Nilüfer Belediyesi, Konak Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu sağlık çalışanlarına tahsis etti.

09.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:10
Nilüfer Belediyesi sağlık çalışanlarına yurt tahsis etti
Nilüfer Belediyesi, Konak Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu sağlık çalışanlarına tahsis etti. Sağlık çalışanları 40 odanın bulunduğu yurtta kalarak, ailelerini olası bir riskten uzak tutacak.

Nilüfer Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yükleri giderek artan sağlık çalışanlarına destek olmak için Bursa Tabip Odası ile protokol imzaladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez'in imzaladığı protokol ile Nilüfer Belediyesi, büyük risk altında görevlerini yapan sağlık çalışanlarını bir nebze de olsa rahatlatacak önlemler aldı.

Nilüfer Belediyesi, Covid-19 virüsünden kaynaklanan pandemi hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık personelinin maske, eldiven gibi ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlayacak.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, korona virüse yakalanıp ailelerine bulaştırmaktan endişe eden sağlık çalışanlarına Konak Mahallesi'nde bulunan ve eğitim dönemi başında hizmete açılan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu da tahsis etti. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen yurt, hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de çalışanlardan virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltacak.

40 odalı yurtta 40 kişinin kalabileceğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu zorlu koşulların üstesinden birlik beraberlik ve dayanışmayla geleceğimize inanıyorum. Sağlımız için, hayat kurtarmak adına bütün riskleri göze alan sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak hazır hale getirilen yurtta kalmak isteyen sağlık çalışanlarının Bursa Tabip Odası'na başvurması gerekiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Konak, Güncel
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