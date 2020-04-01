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Nilüfer Belediyesi semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, Nilüfer Belediyesi semt pazarlarında sıkı denetimlerine devam ediyor.

01.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:32
Nilüfer Belediyesi semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, Nilüfer Belediyesi semt pazarlarında sıkı denetimlerine devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri her mahallede farklı günlerde kurulan semt pazarlarında halkın sağlığını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Semt pazarlarında 3 metre kuralanın uygulanmasını denetleyen ve pazarcıların maske ile eldiven takmalarını sağlayan zabıta ekipleri, vatandaşları da tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda uyarıyor.
Pazar yerlerine ek olarak salgın riskine karşı ilçe sınırlarındaki parklarda çocuk oyun alanları ve spor aletleri ile halı sahaların kullanılmaması için de önlem alan zabıta ekipleri, oyun alanları ile spor aletlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.
Halk sağlığı adına olağanüstü önlemler aldıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgından dayanışma içinde korunacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Sağlık
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