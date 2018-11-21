Nilüfer Belediyesine Japon Personel

Personel değişimi projesiyle Japonya
'dan Nilüfer Belediyesi'ne gelen Shota Aoki'ye, kurum kimlik kartını Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
teslim etti.
Nilüfer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin, kardeş kenti Tokai Belediyesi ile sürdürdüğü personel değişimi projesi kapsamında Bursa
'ya gelen Shota Aoki görevine başladı.
Aoki belediyedeki çalışmalara başlamadan önce Başkan Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Türkiye
'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Aoki, Nilüfer Belediyesinin kendisine çok şey katacağını ifade etti.
Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey de belediyenin 2007 yılından beri kardeş şehri olan Japonya'nın Tokai Belediyesi ile gerçekleştirdiği personel değişim programının çok verimli geçtiğini belirterek, Aoki'den görüş ve önerilerini kendilerine iletmesini istedi.
Bozbey daha sonra 7 Aralık
'a kadar belediyede çalışacak olan Shota Aoki'ye kurum kimlik kartını teslim etti.
Tokai Belediyesinde sosyal destek uzmanı olarak görev yapan Aoki, Nilüfer Belediyesinde de Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
'nde görev alacak. Aoki, kendi uzmanlık alanında Nilüfer Belediyesinin yaptığı hizmet ve projeleri yerinde gözlemleyecek, uygulama ve hizmetlerin içinde de yer alacak.
Bursa,Japonya,Mustafa Bozbey
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15