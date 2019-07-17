17.07.2019 12:17
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Nilüfer Belediyespor'da iki imza birden

Nilüfer Belediyespor

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yenilerken, Adıyaman Belediyespor'un başarılı kalecisi Hüseyin Bereket'i de kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yenilerken, Adıyaman Belediyespor'un başarılı kalecisi Hüseyin Bereket'i de kadrosuna kattı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiriyor. Yeşil mavi beyazlı ekip geçen sezon başarılı bir performans sergileyen oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yeniledi. Orta oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Mutlu, bir yıl daha kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Kaleyi de sağlama alan Nilüfer Belediyespor, Adıyaman Belediyespor'dan milli sporcu Hüseyin Bereket'i transfer etti. Kaleci olarak görev yapan Hüseyin Bereket, önümüzdeki sezon Nilüfer Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Ramazan Mutlu, Spor

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