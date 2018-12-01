01 Aralık 2018, 19:36
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Nilüfer Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

Nilüfer Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay SevimNİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda MenekşeGALATASARAY HDI...



SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay Sevim

NİLÜFER BELEDİYESPOR:  Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe

GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Meryem Boz, Cursty Jackson, Gizem Karadayı (L), Nursevil Gökbudak Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz

SETLER: 23-25, 24-26, 19-25

SÜRE:  90 Dakika (31, 33, 26)

Vestel Venus Sultan Ligi'nin 7'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.

- Bursa Çağla Akın,Charlotte,Sigorta,Galatasaray
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:36



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