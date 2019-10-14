Nilüfer belediyespor - galatasaray hdı sigorta: 1-3

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deeri, Ali İhsan Gözü

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene Rousseaux, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina Zhidkova (Buse Kayacan/libero, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki Anthi, Çağla Akın, Cansu Çetin, Aslı Kalac, Yvon Belien, Olesia Rykhliuk (Gizem Karadayı/libero, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal)

SETLER: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25

SÜRE: 107 dakika (28, 26, 22, 31)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Setin ilk bölümlerinden itibaren etkili bir görüntü çizen Nilüfer Belediyespor; Sabriye ve Rousseaux'nun skorerliğinde hücumda daha üretken taraf oldu ve seti 25-22 kazandı. İkinci sete bu kez iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, Rykhliuk ve Aslı'nın önderliğinde hücumda ritim bularak seti 20-25 kazandı ve setlerde durumu eşitledi.

Üçüncü sette maça iyice ağırlığını koyan konuk İstanbul temsilcisi, Nilüfer Belediyespor'un hatalarını iyi değerlendirdi. Anthi ve Cansu'nun da skora katkısıyla rüzgarı da arkasına aldı ve bu seti de 12-25 üstün tamamlayarak setlerde öne geçti. Dördüncü sette Nilüfer Belediyespor'un direnç göstermesine karşın oyun hakimiyeti koruyan Galatasaray HDI Sigorta, bu seti 21-25 ve maçı da 1-3 kazanarak lige galibiyetle başladı.

- Bursa