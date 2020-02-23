Nilüfer Bld: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Caner Çildir, İbrahim Acar
VAKIFBANK: Kübra 4, Maja, Meliha 7, Milena 13, Gözde 22, Michelle 11, Gizem (L), Haak 7, Cansu, Zehra 12, Ebrar 1
NİLÜFER BLD: Atkinson 20, Humay 9, Merve 6, B.Ünal 1, Rousseaux 13, Sabriye 6, B.Kayacan (L), Ceren, Aybüke
SETLER: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10
SÜRE: 100 dakika (24', 29', 27', 20')
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 25-20, 23-25, 25-21 ve 25-10'luk setlerle 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet serisini 13 maça çıkaran sarı-siyahlılar, 19'uncu haftada 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.
- İstanbul