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Nilüfer Çocuk Korosu'ndan yeni yıl konseri

Nilüfer Çocuk Korosu ve Gençlik Hazırlık Korosu, 'yeni yıl konseri' verdi.

25.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:48 Nilüfer Çocuk Korosu'ndan yeni yıl konseri
Nilüfer Çocuk Korosu ve Gençlik Hazırlık Korosu, 'yeni yıl konseri' verdi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan ve elde ettiği başarılarla ödüllü korolar arasına giren Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Hazırlık Korosu, bu kez 'yeni yıl' konseriyle sahne aldı. Suat Şahin önderliğinde Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahneye çıkan çocukların aileleri de geceye katılarak yaşanan heyecana ortak oldu. 94 koro üyesi gecede seslendirdikleri eserlerle profesyonelleri aratmadı. 'Siyahamba', 'Acemi Avcı', 'Şiirlerle Büyüsün Çocuklar', 'Rüzgara Saldım Renkleri' başta olmak üzere birçok eseri başarıyla seslendiren koro gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Geceye katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, konser sonunda Şef Suat Şahin ve ekibine Başkan Turgay Erdem adına teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi'nin her zaman sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldız, ailelere de çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür etti. - BURSA

nilüfer belediyesi, Şef, Güncel

Kaynak: İHA

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