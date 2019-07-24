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Nilüfer Çoksesli Koro'ya birincilik ödülü

Nilüfer Çoksesli Koro, performansıyla 7. Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

24.07.2019 13:18 Nilüfer Çoksesli Koro'ya birincilik ödülü
Nilüfer Çoksesli Koro, performansıyla 7. Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan Nilüfer Çoksesli Koro, başarısına bir yenisini daha ekledi. Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro, son olarak 7. Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması'nda ödüle layık görüldü. 2-18 Temmuz tarihleri arasında müzik, dans, heykel, resim ve el sanatları gibi sanatın birçok alanında, web üzerinden fotoğraf ve video gönderilerek gerçekleştirilen yarışmada Nilüfer Çoksesli Koro, performansıyla jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve farklı yaş gruplarından çok sayıda iştirakin olduğu yarışmada Nilüfer Çoksesli Koro, 18 yaş üstü koro veya orkestraların 15 dakikalık programla katıldığı müzik bölümünün L kategorisinde, performansıyla birincilik ödülüne değer görüldü. - BURSA

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Kaynak: İHA

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