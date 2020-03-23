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Nilüfer'de 65 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları yalnız bırakmadı.

23.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:25
Nilüfer'de 65 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları yalnız bırakmadı. Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan ekipler, çağrı merkezini arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını alıp evlerine bırakıyor.

Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgını sebebiyle aşanan süreçte halkın her türlü ihtiyacına cevap vermek için bütün çalışanlarıyla alarma geçti. Nilüfer Belediyesi, salgından en fazla etkilenen kesim olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulanan vatandaşlarla ilgili sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bu kişilerin sıkıntı yaşamaması için yeni bir çalışma başlattı. Nilüfer'de oturan ve sokağa çıkma yasağına uyarak evlerini terk etmeyen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Nilüfer Belediyesi çalışanları arasından gönüllülerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Bu ekip, 112, 155, 156 ve 4441603 çağrı merkezlerine gelen talepleri karşılamaya başladı.

09.00 -12.00 saatleri arasında çağrı merkezine gelen talepler alındıktan sonra ekipler saat 12.00'de çıkarak alışveriş desteği isteyen vatandaşların evlerine gidiyor; daha sonra da vatandaşın istediği gıda ve ilaç ihtiyaçlarını alıp evlerine teslim ediyor. Ekipler ayrıca isteyen vatandaşların faturalarını da ilgili kurumlara giderek ödemesini yapıyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu destek sayesinde evlerinde gönül rahatlığıyla kaldıklarını belirttiler.

Koronavirüsten korunmanın en güvenli yolunun evde kalmak olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için durumun daha kritik olduğuna dikkat çekerek yasağa uymaları çağrısında bulundu. Başkan Erdem, "Dünyaya saran ve ülkemizi de etkisi altına alınan koronavirüs salgını ile ilgili acil eylem planımız var. Bu zor süreçte halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için özel ekipler oluşturduk. Çağrı merkezimizi arayıp acil ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda görevli arkadaşlarımız istedikleri ihtiyaçları teslim edecek. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Ayrıca ihtiyaç olduğu takdirde gece saat 24.00'e kadar çağrı merkezimizle iletişime geçmelerini öneriyorum" dedi.

Öte yandan Nilüfer Belediyesi, temizlik ihtiyacını karşılayamayan hasta, engelli kimsesiz ve yaşlı vatandaşların evlerini temizlemeye, kişisel bakımlarını yapmaya ve her gün iki öğün yemek götürmeye de devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik halk kart uygulaması da sürdürülürken, Nilüfer Belediyesi salgın nedeniyle "Giymiyorsan Giydir" hizmetine ise bir süre ara verdi.

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Nilüfer Belediyesi dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi binaları, kamu alanlarında kent mobilyaları, çocuk parkları, aile sağlığı merkezleri, ibadethaneler ve muhtarlık binalar periyodik aralıklarla dezenfekte edilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bu haftadan itibaren Nilüfer'de cadde ve sokakları dezenfekte amacıyla yıkıyor. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki tankerlerle cadde, meydan ve sokakları yıkamaya başlayan ekipler, bu çalışmaları belli aralıklarla sürdürecek. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : nilüfer belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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