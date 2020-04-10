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Nilüfer'de can dostlar için seferberlik

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su dağıtıyor.

10.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:18
Nilüfer'de can dostlar için seferberlik
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su dağıtıyor. 20 Mart'tan bu yana Nilüfer'de 2 bin 400 kilogram kedi ve köpek maması dağıtılırken, yaralı, hasta ve güçten düşmüş sahipsiz hayvanlar da Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle toplum sağlığını korumak adına çalışmalarını her geçen gün genişleterek sürdürürken, bu süreçte yiyecek bulma sıkıntısını daha fazla yaşayan can dostları da ihmal etmiyor. Her zaman can dostlar için kırsal bölgelerde mama dağıtan, kent merkezindeki beslenme odaklarında sürekli mama ve su bulunmasını sağlayan Nilüfer Belediyesi, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sahipsiz hayvanlar için çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde can dostların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla oluşturulan 47 beslenme odağı, 27 kedi evi ve 20 otomatik su odağı ile mahallelerdeki 28 farklı noktada da sürekli olarak mama ve su bulunmasını sağlıyor. Ayrıca mama ve su odakları düzenli aralıklarla dezenfekte de ediliyor.

Ekipler sahipsiz hayvanlar için kırsal alanlarda da mama ve su dağıtımını artırdı. Kırsal mahallelerde birçok alana mama ve su bırakılıyor. Ekipler vatandaşların ihbarlarını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan yerlere kısa sürede ulaşıp, sahipsiz hayvanlara yiyecek desteği sağlıyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmasından itibaren harekete geçen Nilüfer Belediyesi, 20 Mart tarihinden itibaren yoğunlaştırdığı çalışma kapsamında bugüne kadar 2 bin 400 kilogram kedi ve köpek mamasını Nilüfer'in farklı mahallelerinde dağıttı.

Can dostlara her zaman sahip çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu zor süreçte sahipsiz hayvanlarımızı asla unutmuyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ayrıca Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde de sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımının devam ettiğini belirtti. Başkan Erdem, "Nilüfer'deki sahipsiz hayvanlar için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mevcut beslenme odaklarımızın yanı sıra ekiplerimiz 64 mahallemize düzenli aralıklarla giderek mama ve su bırakıyor, can dostlarımızın mağdur olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Güncel
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