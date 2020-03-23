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Nilüfer'de can dostları unutulmuyor

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle yiyecek bulma sıkıntıları artan sokak hayvanlarını ihmal ediyor.

23.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:37
Nilüfer'de can dostları unutulmuyor
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle yiyecek bulma sıkıntıları artan sokak hayvanlarını ihmal ediyor. Belediye ekipleri, hem beslenme odakları ve kedi evlerine, hem de sokaklara mama ve su bırakarak tedbir alıyor.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle sıkıntı yaşayan herkese destek olmak için seferber oldu. Sokakta sahipsiz can dostlar için de tedbir alındı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan kafe ve restoranların salgına karşı tedbir maksadıyla kapatılması ve vatandaşların fazla sokağa çıkmaması sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarının yardımına Nilüfer Belediyesi yetişiyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler, Nilüfer Belediyesi'nin ilçede farklı noktalarda oluşturduğu 47 beslenme odağı ve 27 kedi evine düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor. Ayrıca beslenme odakları ve kedi evleri ekipler tarafından dezenfekte de ediliyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca sahipsiz sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında birçok alana mama ve su bırakıyor.

Bütün canlıların sağlığını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Turgay Erdem, can dostların ihmal edilmesinin düşünülemeyeceğini ifade etti. Erdem, "Sokak hayvanları bize emanet. Nilüfer'de yaşayan bütün canlılar bizim için önemli. Halkımızın da can dostların da ihtiyaçlarını karşılamak için bütün ekiplerimizle seferber olduk. Zaten sokak hayvanlarımız için her zaman çalışmalarımız vardı. Salgın süresince bu çalışmaları daha da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz, ekiplerimiz düzenli olarak sokaklara mama ve su bırakmaya devam edecek" dedi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : nilüfer belediyesi, Güncel

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