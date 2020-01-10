Haberler » Güncel » Nilüfer'de kadın sağlığı eğitimi - Haber

Nilüfer'de kadın sağlığı eğitimi

Kadınların eğitimi, sosyal-kültürel gelişimi ve üretime teşvik edilmesi konularına büyük önem veren ve bu alanda çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kırsal nitelikteki bölgelerde kadın sağlığına yönelik eğitim çalışmalarına da devam ediyor.

10.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:44Nilüfer'de kadın sağlığı eğitimi
Kadınların eğitimi, sosyal-kültürel gelişimi ve üretime teşvik edilmesi konularına büyük önem veren ve bu alanda çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kırsal nitelikteki bölgelerde kadın sağlığına yönelik eğitim çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda organize edilen ve Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi ile Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı'nın ortak yürüttüğü 'Kadın Sağlığı Eğitim Programı'nın Işıktepe ayağı sona erdi. 6 haftalık kursa katılan kadınlar, üreme sağlığı, güvenli annelik, aile planlaması, cinsel eğitim gibi konularda bilgilendirildi. 20 kadının katıldığı kursun sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına katılan Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, katılımcılara teşekkür etti. Kadın sağlığı konusunda eğitimin önemine vurgu yapan Özer, ilgi olduğu sürece eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  İSTANBUL'DA 17 BİN 743 ARACA MAKAS CEZASI... - Haber
12:48  KIYAFET VE ÇARŞAFLARLA GELEN TEHLİKE - Haber
12:47  Sultangazi Belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyor - Haber
12:44  Mardinli ressam Avustralya'daki yangını tuvaline işledi - Haber
12:43  HORECA Fuarı için geri sayım başladı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:51:03