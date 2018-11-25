Nilüfer'de Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

25 Kasım 2018 Pazar 16:33



25 Kasım 2018 Pazar 16:33

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlediği yürüyüşe katılan kadınlar, şiddete karşı haykırdı. Kadınlar ellerindeki dövizler ve attıkları sloganlarla her türlü şiddetin son bulmasını istedi.Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde yine sessiz kalmadı. FSM Bulvarı'ndaki Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan grup, ellerinde 'Sesiz Kalma', 'Erkek devlet şiddetine son', 'Kadına, çocuğa uzanan eller kırılsın' yazılı dövizlerle sloganlar atarak yürüdü. Nilüfer Belediye Meclisi'nin kadın üyelerinin de katıldığı grubun yürüşüne çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Geniş katılımlı yürüyüş Üç Fidan Gençlik Parkı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış, kadınlar adına basın açıklaması yaptı.Her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kadına karşı şiddete dikkat çekilen 25 Kasım'da, Nilüfer'i turuncuya boyadıklarını ifade eden Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış, "Kadın özgürlüğü ve eşitliğinden bahsediyorsak kadına yönelik her türlü erkek şiddeti ile duygusal, cinsel, sözel, fiziksel, ekonomik şiddetle mücadele olmazsa olmazımız. Çocuğa, doğaya, hayvana yönelik yapılan tüm şiddet eylemlerinin karşısındayız" diye konuştu. - BURSA