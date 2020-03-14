Nilüfer'de korona tedbirleri
Nilüfer Belediyesi, rutin olarak camilerde yaptığı temizlik çalışmalarına hız verdi.
14.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:29
Nilüfer Belediyesi, rutin olarak camilerde yaptığı temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler 90 dereceye varan sıcak suyla yüksek basınç kullanarak yaptıkları temizliğin yanı sıra korona virüsü (COVID-19) salgın riskine karşı camilerde dezenfeksiyon çalışması da yapıyor.
Nilüfer Belediyesi korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesi üzerine, salgına karşı başlattığı çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce bütün faaliyetlerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, hizmet binaları, spor salonları, park ve ortak kullanım alanlarına yönelik yapılan dezenfekte çalışmalarına ibadethaneleri de ekledi. 2003 yılından bu yana her yıl bahar mevsimiyle rutin olarak yapılan cami temizliğine korona virüs riski nedeniyle dezenfeksiyon çalışmaları da eklendi. İlgili ekipler Nilüfer'deki 64 mahallenin tamamında camilerde halıları yıkama işleminde teknolojinin son imkanlarından faydalanıyor. Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Ekipler yıkama çalışmalarının ardından insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerle camileri dezenfekte ediyor. - BURSA
Nilüfer Belediyesi korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesi üzerine, salgına karşı başlattığı çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce bütün faaliyetlerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, hizmet binaları, spor salonları, park ve ortak kullanım alanlarına yönelik yapılan dezenfekte çalışmalarına ibadethaneleri de ekledi. 2003 yılından bu yana her yıl bahar mevsimiyle rutin olarak yapılan cami temizliğine korona virüs riski nedeniyle dezenfeksiyon çalışmaları da eklendi. İlgili ekipler Nilüfer'deki 64 mahallenin tamamında camilerde halıları yıkama işleminde teknolojinin son imkanlarından faydalanıyor. Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Ekipler yıkama çalışmalarının ardından insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerle camileri dezenfekte ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : nilüfer belediyesi, Türkiye, Güncel
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