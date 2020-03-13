Nilüfer'de korona virüse karşı ilaçlama
Nilüfer'de korona virüse karşı ilaçlama Korona virüsü salgınına karşı bütün etkinliklerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, parklar, çocuk oyun alanları ve hizmet binalarını dezenfekte ediyor.
13.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:41
Nilüfer'de korona virüse karşı ilaçlama
BURSA - Korona virüsü salgınına karşı bütün etkinliklerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, parklar, çocuk oyun alanları ve hizmet binalarını dezenfekte ediyor. Konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış vb. kalabalık kitleleri bir araya getiren bütün faaliyetlerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, aynı gerekçeyle belediye kütüphanelerinin okuyucu bölümleriyle, müzelerini ve kadın-çocuk akademilerini de 31 Mart tarihine kadar geçici olarak kapattı. Her yıl büyük katılımın gözlendiği Liselerarası Müzik Yarışması'nı da erteleyen Nilüfer Belediyesi, sanat atölyeleri ve kursların tamamını ay sonuna kadar iptal etti.Hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olabileceğimizi öngörerek kamu alanlarında da bir dizi tedbir alan Nilüfer Belediyesi, çocuk parklarındaki kent mobilyaları ve tüm belediye binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Özellikle Nilüfer Cumhuriyet Meydanı, Halkevi, Vergi Dairesi, Kaymakamlık gibi vatandaşların sıkça girip çıktığı kamu binaları çevresindeki kent mobilyaları ile ATM'ler ve ödeme noktaları sterilize edildi.Çocuk parklarını önceki yıllarda da dezenfektan maddelerle sterilize eden belediye ekipleri, salgın hastalık riskinin gündeme gelmesiyle bu çalışmayı yoğunlaştırdı. Virüsün cansız yüzeylerden de bulaşma riskine karşı Nilüfer'deki 300'ü aşkın çocuk parkında tüm kent mobilyalarını, oyun guruplarını ve açık alan spor aletlerini dezenfekte eden Nilüfer Belediyesi, ayrıca Olgun Gençlik Merkezi ve huzurevi gibi yaşlıların toplu yaşadığı mekanlar ile tüm belediye binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Öte yandan turizm hareketliliğinin çok olduğu Gölyazı ve Misi'de de dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.Vatandaşların sıkça girip çıktığı mekanları bundan sonra da periyodik aralıklarla sterilize edecek olan Nilüfer Belediyesi, hastalığın ülkemizdeki seyri ve bilim insanlarından alınacak görüşler doğrultusunda ay sonunda tekrar durum değerlendirmesi yaparak, tedbirlerini ona göre sürdürecek ve faaliyet planlamasını bu doğrultuda tekrar gözden geçirerek kamuoyuyla paylaşacak.
BURSA - Korona virüsü salgınına karşı bütün etkinliklerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, parklar, çocuk oyun alanları ve hizmet binalarını dezenfekte ediyor. Konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış vb. kalabalık kitleleri bir araya getiren bütün faaliyetlerini iptal eden Nilüfer Belediyesi, aynı gerekçeyle belediye kütüphanelerinin okuyucu bölümleriyle, müzelerini ve kadın-çocuk akademilerini de 31 Mart tarihine kadar geçici olarak kapattı. Her yıl büyük katılımın gözlendiği Liselerarası Müzik Yarışması'nı da erteleyen Nilüfer Belediyesi, sanat atölyeleri ve kursların tamamını ay sonuna kadar iptal etti.Hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olabileceğimizi öngörerek kamu alanlarında da bir dizi tedbir alan Nilüfer Belediyesi, çocuk parklarındaki kent mobilyaları ve tüm belediye binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Özellikle Nilüfer Cumhuriyet Meydanı, Halkevi, Vergi Dairesi, Kaymakamlık gibi vatandaşların sıkça girip çıktığı kamu binaları çevresindeki kent mobilyaları ile ATM'ler ve ödeme noktaları sterilize edildi.Çocuk parklarını önceki yıllarda da dezenfektan maddelerle sterilize eden belediye ekipleri, salgın hastalık riskinin gündeme gelmesiyle bu çalışmayı yoğunlaştırdı. Virüsün cansız yüzeylerden de bulaşma riskine karşı Nilüfer'deki 300'ü aşkın çocuk parkında tüm kent mobilyalarını, oyun guruplarını ve açık alan spor aletlerini dezenfekte eden Nilüfer Belediyesi, ayrıca Olgun Gençlik Merkezi ve huzurevi gibi yaşlıların toplu yaşadığı mekanlar ile tüm belediye binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Öte yandan turizm hareketliliğinin çok olduğu Gölyazı ve Misi'de de dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.Vatandaşların sıkça girip çıktığı mekanları bundan sonra da periyodik aralıklarla sterilize edecek olan Nilüfer Belediyesi, hastalığın ülkemizdeki seyri ve bilim insanlarından alınacak görüşler doğrultusunda ay sonunda tekrar durum değerlendirmesi yaparak, tedbirlerini ona göre sürdürecek ve faaliyet planlamasını bu doğrultuda tekrar gözden geçirerek kamuoyuyla paylaşacak.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Nilüfer'de korona virüse karşı ilaçlama
Etiketler : nilüfer belediyesi, Genel
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