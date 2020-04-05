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Nilüfer'de marketlere sıkı denetim

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki marketlerde halk sağlığı için denetimlerini sürdürüyor.

05.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:41
Nilüfer'de marketlere sıkı denetim
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki marketlerde halk sağlığı için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, marketlerdeki maske kullanımı, müşteri kapasitesi ve satış yöntemleri hakkında yetkilileri uyarırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar denetimlerinin yanı sıra marketlerde de denetim yaptı. Halkın alışveriş yaptığı marketlerde uygulamaları yerinde denetleyen ekipler, ekmek reyonları, manav bölümlerini titizlikle kontrol etti.

Ekipler ayrıca market yetkililerini maskesiz müşteri alınmaması ve aynı anda toplam metrekarelerinin onda biri kadar müşteri kabul etmesi hususunda uyararak, yayınlanan genelge hakkında tebligat yaptı. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere de idari para cezası kesildi. Alışveriş yapan müşteriler, ekiplere teşekkür ederek, alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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