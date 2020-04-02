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Nilüfer'de muhtarlıklara ve aile sağlığı merkezlerine hijyen desteği

Nilüfer Belediyesi, halkın en fazla bulunduğu alanların başında yer alan aile sağlığı merkezleriyle muhtarlıklarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyor ve el dezenfektanı dağıtıyor.

02.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:44
Nilüfer'de muhtarlıklara ve aile sağlığı merkezlerine hijyen desteği
Nilüfer Belediyesi, halkın en fazla bulunduğu alanların başında yer alan aile sağlığı merkezleriyle muhtarlıklarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyor ve el dezenfektanı dağıtıyor. Ekipler, Nilüfer'de bulunan yaklaşık 30 bini aşkın konteynerde de aralıksız dezenfekte çalışması yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki aile sağlığı merkezleri ve muhtarlıklarda korona virüs salgınına karşı aralıksız çalışma yapıyor.

Salgının Türkiye 'de görülmeye başladığı günden itibaren öncelikli olarak aile sağlığı merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmaları acilen başlatıldı. 11 Mart'tan bu yana aile sağlığı merkezleri aralıklarla dezenfekte edilerek, salgın riskine karşı sağlık çalışanlarına destek veriliyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca aile sağlığı merkezlerine 5'er kilogramlık hijyenik el sıvısı dağıtarak, sağlık çalışanlarının bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek oldu.

Nilüfer Belediyesi mahalle muhtarlıklarını da düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor. Vatandaşların sıkça bulunduğu yerler arasında yer alan muhtarlara da el dezenfektanı dağıtılıyor.

Çöp konteynerleri temizleniyor

Nilüfer Belediyesi ilçede bulunan 30 bini aşkın çöp konteyneri ile bazı mahallelerde bulunan yaklaşık 850 adet yer altı konteynerlerinde de sterilizasyon çalışmalarını artırdı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, üç araçla aralıksız olarak çöp konteynerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Ekipler günde yaklaşık 400 konteyneri araçlara alarak, içinde dezenfektan ile yağ ve kir sökücü bulunan 90 derece sıcaklıktaki su ile yıkıyor. Yer altı konteynerleri de bulundukları yerde yine dezenfektanlarla temizlenerek halkın kullanımına sunuluyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri konteynerlerdeki temizlik çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdürecek.

"Ekiplerimiz görev başında"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halkın sağlığını korumak için bütün ekiplerle görev başında olduklarını söyledi. Erdem, dezenfeksiyon çalışmalarını, hiç arama vermeden sürdürdüklerini belirterek "Aile sağlığı merkezlerini, pazar yerlerini, toplu ulaşım alanlarını, kamu binalarını ve bankamatikleri sürekli dezenfekte ediyoruz. Halkımızla dayanışma içinde bu salgınla mücadeleden başarılı çıkacağımıza inanıyorum. Yeter ki herkes kurallara uysun, mümkün olduğunca evinden çıkmasın" diye konuştu. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Nilüfer'de muhtarlıklara ve aile sağlığı merkezlerine hijyen desteği - Haberler

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