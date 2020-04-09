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Nilüfer'de öğrenci yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Nilüfer Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına öğrenci yurdu tahsis etti.

09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:44
Nilüfer'de öğrenci yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Nilüfer Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına öğrenci yurdu tahsis etti.
Nilüfer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Tabip Odası ile imzalanan bir protokolle, Konak Mahallesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, koronavirüse yakalanıp ailelerine bulaştırmaktan endişe eden sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu. Dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak hazır hale getirilen yurtta 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek.
Konaklama desteğine ek olarak, koronavirüsünden kaynaklı pandemi hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık personelinin maske, eldiven gibi ihtiyaç duydukları malzemeler Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Konak, Güncel
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