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Nilüfer'de pazarlar hafta içine taşındı

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla önümüzdeki hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi.

15.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:49
Nilüfer'de pazarlar hafta içine taşındı
Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla önümüzdeki hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeyle hafta sonları kurulan 8 semt pazarı hafta içine alındı.

Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki hafta sonunda da büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanması üzerine hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için semt pazarların kurulduğu günlerle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Buna göre hafta sonları kurulan semt pazarları hafta içine aldı. Daha önce cumartesi veya pazar günleri kurulan İhsaniye Pazarı, Konak Pazarı, Batıkent Pazarı, Göçmen Konutları Pazarı ve Altınşehir Pazarı 20 Nisan Pazartesi günü vatandaşların hizmetinde olacak.

Pazar günleri kurulan Ataevler Pazarı da sokağa çıkma yasağı nedeniyle önümüzdeki hafta 21 Nisan Salı günü kurulacak. Ayrıca Görükle Semt Pazarı ile Kızıkcıklı Mahalle Pazarı da bu süreçte cuma günü açık olacak. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çamlıca Köylü Pazarı ile Karaman Köylü pazarları bu süreçte kapalı olacak.

Öte yandan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki denetimleri de sıkılaştırdı. Esnafın maske ve eldiven ile satışını kontrol eden ekipler, pazarlarda kalabalık oluşmaması için önlem alırken, vatandaşları da maske takmaları konusunda uyarıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Nilüfer'de pazarlar hafta içine taşındı - Ekonomi

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