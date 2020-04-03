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Nilüfer'de pazarlara girişler kontrol altında

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki pazarların çevresinibariyerlerle kapatarak pazar yerlerini kontrol altına aldı.

03.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:47
Nilüfer'de pazarlara girişler kontrol altında
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki pazarların çevresini

bariyerlerle kapatarak pazar yerlerini kontrol altına aldı. Karar gereği pazar alanlarına esnaf sayısının ancak 2 katı kadar vatandaşın girmesine izin veriliyor.

Korona virüsü salgını bütün dünyada etkisini sürdürürken, alınan önlemlere her gün yenileri ekleniyor. En fazla kalabalığın olduğu pazarlar için de Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Daha önce pazar alanlarında tezgahlar arasında mesafe, esnafın eldiven ve maske kullanması ve vatandaşın ürünlere dokunmaması için çalışma yapan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda yoğunluğun önüne geçilmesi için Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararı çerçevesinde çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, karar kapsamında, belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları demir bariyer ve benzeri araç ve gereç ile kapatarak pazarlara kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledi. İlk olarak Nilüfer'in Fethiye ve Kültür Mahalleleri'ndeki pazarda uygulamaya başlayan ekipler, pazara giriş ve çıkışlar için ayrı koridorlar oluşturdu. Ayrıca pazar alanlarına esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınması için de ekipler önlem aldı, bu konuda vatandaşlar uyarıldı. Pazar alanından vatandaş çıktıktan sonra, içeriye, çıkan vatandaş sayısı kadar kişi alınarak, içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmaya çalışıldı.

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk yaşanmasının engellenmesi amacıyla da vatandaşlara, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları için bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, söz konusu kararlara uymayanlar için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince her defasında ayrı olmak üzere toplam 3 bin 542 TL para cezası ile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacağı uyarısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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