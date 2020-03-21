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Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla, ilgili bakanlıkların genelgeleri kapsamında sıkı denetim yapıyor.

21.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:55
Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla, ilgili bakanlıkların genelgeleri kapsamında sıkı denetim yapıyor. Ekipler marketlerde sebze ve meyvelerin poşetlenmesini denetlerken, pazarlarda da vatandaşı bilgilendirerek ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında da marketlerde ve pazar yerlerinde denetim yapıyor. Marketlerde sebze ve meyvelerin hepsinin poşetlenmeleri için görevliler uyarılıyor. Bütün pazarlarda pazarcılara maske ve eldiven dağıtılırken, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları sağlandı. Pazarlarda vatandaşlar da, Korona virüs ile ilgili bilgilendirilirken tezgahlarda satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıldı.

Nilüfer Belediyesi salgın riskine karşı, halkın sağlığı için tedbirleri artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşımayı kullanmak zorunda kalan vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Nilespit bir saat süreyle ücretsiz kullanılabilecek. Nilespit'i kullanan vatandaşlar her kullanımda ilk bir saatlik süreye ücret ödemeyecekler. Öte yandan Nilüfer Belediyesi kamuya açık bütün alanlarda dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

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