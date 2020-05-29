Nilüfer'de riskli yapılar yıkılıyor

Nilüfer Belediyesi ekipleri pandemi sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde ilçedeki bazı metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer'de riskli yapılar yıkılıyor
29.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:01
Nilüfer Belediyesi ekipleri pandemi sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde ilçedeki bazı metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Bursa Valiliği'nin, madde kullanımıyla mücadele amacıyla, ilçe belediyelerine gönderdiği yazı kapsamında, il genelindeki metruk binalar yıkılıyor. Nilüfer Belediyesi, Valilik kararının uygulanması amacıyla pandemi sürecinde özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dönemlerinde yıkım çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde, içinde madde kullanımının gerçekleştiği bilgisi alınan ve ayrıca güvenlik açısından risk oluşturduğu tespit edilen 25 binanın yıkımı, Nilüfer Belediyesi yıkım ekiplerince gerçekleştirildi. Alaaddinbey, Odunluk, Çatalağıl, İrfaniye, Görükle, Beşevler, Üçpınar ve İnegazi mahallelerinde 25 binanın yıkımı tamamlanırken, söz konusu benzer yapıların yıkımlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Bursa Valiliği, Güncel, Haber

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