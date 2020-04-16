Nilüfer'de semt pazarı günleri değişti
Nilüfer Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonunda kurulacak semt pazarlarının hafta içi kurulmasına karar verdi.
16.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:00
Belediye'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı, yeni bir düzenlemeyle daha önce hafta sonu kurulan semt pazarlarının kurulma günü hafta içine alındı.
Düzenleme kapsamında İhsaniye, Konak, Batıkent, Göçmen Konutları ve Altınşehir pazarları 20 Nisan Pazartesi günü, Ataevler pazarı ise 21 Nisan Salı günü kurulacak.
Çamlıca ile Karaman köylü pazarları bu süreçte kapalı olacak.
Kaynak: AA
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