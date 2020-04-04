Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nilüfer'de ücretsiz maske dağıtımı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu alanlarda maske kullanımının mecburi hale getirilmesiyle Nilüfer Belediyesi pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımına hız verdi.

04.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:09
Nilüfer'de ücretsiz maske dağıtımı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu alanlarda maske kullanımının mecburi hale getirilmesiyle Nilüfer Belediyesi pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımına hız verdi.

Ülke çapında koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Nilüfer Belediyesi ilçedeki pazar alanlarında ücretsiz maske dağıtımına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara içinde hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan 5 bin adet hijyen seti dağıtan Nilüfer Belediyesi, söz konusu genelgenin ardından pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımına hız verdi. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ve alışverişlerini gerçekleştirmek üzere pazara gelen vatandaşlara maske dağıttı. Nilüfer Belediyesi ayrıca Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki pazarların çevresini bariyerlerle kapatarak, tezgah aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesini sağladı.

Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi olarak personelimiz ve bütün kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte, el birliği ve alınan tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasıyla en az zarar ve acı ile atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, nilüfer belediyesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nilüfer'de ücretsiz maske dağıtımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI - Haber 19:09: "Êvde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 19:08: Hatay'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza - Haber 19:08: Pozantı'da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde - Haber 19:08: Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber