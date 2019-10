Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş

Nilüfer'den 5 yıldızlı kreş120 çocuk kapasiteli kreşte eğitim başladı, ayrıca ev hanımları çocuklarını abonelik sistemiyle emanet bırakabilecek

BURSA - Nilüfer Belediyesi, her mahalleye kreş ve üniversite öğrencilerine yeni yurtlar için kolları sıvadı. Bu kapsamda 23 Nisan Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle inşa edilen 120 çocuk kapasiteli kreş ve anaokulu hizmete başladı. 5 yıldızlı kreşte okul öncesi eğitim Montessori metoduyla verilecek. Çocuklarını bırakacak yer bulamayan ev hanımları da abone olup randevulu sistemle küçük çocuklarını istedikleri zaman kreşe emanet edebilecek.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yardımcıları ve hayırsever işadamı Şevket İlhan ile birlikte kreşi gezdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kreş ve yurt konusunda talimatları olduğunu hatırlatan Turgay Erdem, "Sosyal demokrat belediyelerin en önemli gördüğü noktalar yurt ve kreşler üzerinedir. Bu 2 konu üzerine çok yoğun çalışma gerçekleştireceğiz. Kreşimizi açıyoruz. Ekim başından itibaren çocukların alımına başlandı. Kayıtlarımızı başladık içerideki donanımlar tamamlandı" dedi."Randevu alan anneler çocuklarını istedikleri zaman bırakabilecekler""Hayırsever desteğiyle 120 çocuk kapasiteli güzel bir butik kreşimiz oldu" diyen Erdem, "Biz bu çalışmamızı diğer mahallelerimizde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Hemen hemen her yıl 1 yada 2 tane kreş yaparak bütün Nilüfer'de kreşler yükselmiş olacak. Buradaki amaç öncelikle kendi personelimizin çocuklarına hizmet vermek. Ancak talep olursa bölgedeki çocukları da alacağız. Bir de günlük ihtiyaçlarını sağlamak için anneler çocuklarını buraya randevulu sistemle bırakabilecekler. Ev hanımları çocuklarını bırakıp kendi ihtiyaçlarını giderebilecekler. Burada kayıtlarını yaptıracaklar, bir abonelik sistemi olacak. Çocuklarını randevu alarak belirli gün bırakacaklar ve işlerini halledip çocuklarını alabilecekler. ya da dağıtımlarını biz yapacağız. Bu projeyi Nilüfer'in her köşesine yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.Montesori metodu uygulanacak6 okul öncesi 2 branş öğretmeniyle hizmet verecek kreşte, montesori metodu uygulanacak.İtalyan eğitimci Montessori tarafından geliştirilen eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim alması amaçlanıyor. Günümüzde en farklı fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişiler Montessori eğitim sistemiyle yetişmişlerdir. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim sunuluyor.

