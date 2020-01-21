Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı

Daha önce göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastaneye bu kez ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırılan sanatçıya domuz gribi teşhisi konuldu.

GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Tv 100'den Birsen Altuntaş 'ın haberine göre; Nilüfer 'in kanser tedavisinin ardından bağışıklık sistemi zayıfladığı, bu nedenle riskli bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul, Cihangir ' de dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım'ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu'nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır. Biri babasının ilk evliliğinden, ikisi ikinci evliliğinden olmak üzere Orhan, Tevfik adlarında iki abisi ve Gülsevin adında bir ablası vardır.

1970 yılında, İtalyan Koleji Ortaokul ikinci sınıftayken Haftasonu Gazetesinin düzenlediği ve "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı 4. Altın Ses yarışmasında, Durul Gence Orkestrası eşliğinde, jüride bulunan Şehrazat, Ajda Pekkan, Alpay, Fecri Ebcioğlu gibi sanatçıların ortak kararıyla birinci oldu.

1972 yılında Odeon plak şirketinden çıkardığı ilk 45'liği "Kalbim Bir Pusula" ile profesyonel müzik hayatı başladı.

Odeon Plak şirketi satıştan çok memnun kalınca hemen 1973 yılında ikinci plağın hazırlığına başladı. "Dünya Dönüyor" adıyla çıkan ikinci 45'lik, Nilüfer 'e sanat yaşamının ilk yıllarında olmasına rağmen tüm ünlü rakiplerini geride bırakarak Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü getirdi. Arkasından "Sen de Söyle" ve "Göreceksin Kendini" 45'likleri de büyük beğeni alarak satış rekorları kırdı.

"Dünya Dönüyor"un da yer aldığı ilk albümü "Nilüfer' 74"teki "Göreceksin Kendini" (Bu şarkının aslı "Tu Te Reconnaitras" olup, 1973'de Lüksemburg'a Eurovision 1.liğini kazandıran Fransız şarkıcı Anne Marie David tarafından seslendirilmiştir), "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müziği klasikleri arasına girdi.