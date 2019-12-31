Haberler » Magazin » Nilüfer: Deniz Seki'ye çok üzüldüm - Magazin

Nilüfer: Deniz Seki'ye çok üzüldüm

Ünlü sanatçı Nilüfer, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı

31.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:41 Nilüfer: Deniz Seki'ye çok üzüldüm

Günay'daki yılbaşı sahnesi öncesi eksiklerini tamlamak için alışverişe& ; çıktığını söyleyen ünlü sanatçı, "Bu akşam sahnem var. 1-2 eksiğim vardı o yüzden bu soğuk havada alışverişe çıktım." dedi.

'Bu tip kazalar herkesin başına gelebilir'

Geçtiğimiz günlerde sahneden kazara düşen Deniz Seki'ye çok üzüldüğünü söyleyen Nilüfer, "Çok şükür önemli bir durum yokmuş diye duydum. Bu tür tahlisiz kazalar herkesin başına gelebilir.& ; Yıllar önce bende bir kaç kez bu tür tahlisiz sahne kazaları yaşadım" dedi.


Deniz Seki, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:01   Bergüzar Korel: Etimden et koparcasına acı çektiğim günlerim hatta aylarım oldu, Yaraları hala... - Magazin
19:48   Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu paylaştı - Magazin
19:41   Nilüfer: Deniz Seki'ye çok üzüldüm - Magazin
17:41   Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi - Magazin
17:08   Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı - Magazin
17:03   Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var - Magazin
16:16   48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı - Magazin
31.12.2019 20:23:57