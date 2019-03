Nilüfer'e 70 Futbol Sahası Büyüklüğünde Millet Bahçesi Geliyor

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ak Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın projeleri arasında yer alan Nilüfer ilçesine yapılacak olan 70 futbol sahasındaki millet bahçesi, vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı.Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın açıkladı projeler, her mahallede mutlulukla karşılandı. Yıldırım'dan Nilüfer'e, Osmangazi'den Gürsu'ya, Yenişehir'inden İznik'e, Mudanya'sından Karacabey'ine kadar her ilçedeki vatandaşlar, yeni dönemi iple çekiyor.İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekillerini ise vatandaşlar bağrına basıyor. Nilüfer ilçesindeki pazar alanında vatandaşları ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e yoğun ilgi gösterdi.Tek tek vatandaşların memnuniyeti ve şikayetlerini ele alan Esgin, gülen yüzlerin ise kendilerine olan inancı ortaya koyduğunu belirtti. Daha sonra Nilüfer ilçesi ile Osmangazi ilçesinin kesiştiği Hüdavendigar Parkı'nda dinlenen ve eğlenen vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın tarihi boyunca yeşille özdeşleşmiş olan bir şehir olduğunu belirten Esgin, "İnsanı merkez alan, tarih ve tabiat projeleriyle yeniden Bursa'yı şekillendiriyoruz. Merinos, Hüdavendigar ve Botanik Park bunlara örnek gösterebileceğimiz çalışmalar. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok önemli projeler açıkladı. İnşallah bu projeleri de seçimlerin hemen ardından startını vereceğiz" dedi.Bursa'ya kazandırılacak olan 8 tane millet bahçesini Bursa'yı daha da yeşil kılacağını belirten Esgin, "1,5 milyon metrekarelik 8 tane millet bahçesi, Bursa'nın çehresini değiştirecektir. Ayakları yere sağlam basan ve finansal analizleri yapılmış projelerdir. Seçimin hemen ertesinde bunların hepsiyle ilgili çalışmaları başlatacağız. 1 seçim döneminde bitireceğimiz projelerdir. Bunların başında Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesinde 50 dönümlük bir arazi üzerine millet bahçesini konumlandıracağız. 70 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanda, çocuk parklarından piknik alanlarına, süs havuzlarından çay bahçelerine kadar bir çok etkinlik alanından oluşacak. Aileler ve gençler artık yeşille buluşması onlara bir adım kadar yakın olacak. Nilüfer ilçesinin esasında Cumhur İttifakı'nın projeleriyle yeni dönemde gülümseyecektir. Algı belediyeciliği ile değil. icraat belediyeciliği ile vatandaşımızı gülümseteceğiz" diye konuştu.Bursa'nın her yerinde insana dokunacak projelerinin olduğunu ifade eden Esgin, "Yıldırım bölgesinde devam eden 225 dönümlük bir millet parkımız var. Şu an yüzde 70 oranında tamamlandı. Eylül ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Osmangazi'de Çeltik çiçek tematik parkı var. Dağyenice doğal yaşam parkını hayata geçireceğiz. Bunun gibi Demirtaş, Hamitler, Altıparmak gibi bölgelere bir çok millet parkı projemiz var" şeklinde konuştu.Otopark sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Esgin, "İhtiyacı olan 33 mahallemize altı otopark üstü yeşil alan olan parktan oluşacak. 8 büyük projeyle birlikte bunları hayata geçireceğiz. Yeni imar planlarımızda bisiklet yollarına yer verdik. Bursa'da 400 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Metro ağlarıyla öreceğimiz Bursa'yı ayrıca bisiklet yollarıyla da donatacağız. Bisiklet kullanımını ve onlara olan önceliği ön plana çıkaracağız" dedi.Türkiye'nin konsept projelerinden olan Şehir Hastanesi'nin artık Özlüce'ye bir adım kadar yakın olacağını belirten Esgin, "Çünkü yapacağımız dikey yol ile İzmir yolundan Özlüce ve Doğanköy üzerinden Şehir Hastanesi'ne 3 şerit geliş ve 3 şerit geliş şeklinde ulaşılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız şimdiden başladı. Hastane, yol, köprü, tünel, raylı sistem yaptıran bu aziz milletimizden aldığımız ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA