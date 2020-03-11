Menü
Haberler ›› Spor ››Nilüfer'e bir başarı da karateden - Spor

Nilüfer'e bir başarı da karateden

Nilüfer Belediyesporlu karateci Murat Altın, Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda üçüncülük elde ederek kürsüye çıktı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Nilüfer'e bir başarı da karateden
Nilüfer Belediyesporlu karateci Murat Altın, Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda üçüncülük elde ederek kürsüye çıktı.

Nilüfer'e bir derecede karate branşından geldi. 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda Nilüfer Belediyesporlu Murat Altın, büyükler + 84 kiloda üçüncü oldu. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli de olan Murat Altın, "Nilüfer ve Bursa'yı temsil ettiğim için mutluyum. 10 yılı aşkın süredir bu sporla uğraşıyorum. Daha önce de birçok başarım oldu. Bu organizasyonda da dereceye girdiğim için mutluyum. Bana destek veren Nilüfer Belediyespor idarecileri ve başkanımız Turgay Erdem'e desteği için teşekkür ederim. Başarılarımın devamı gelecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi Spor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Kız öğrencinin Spor
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor