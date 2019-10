Nilüfer'e modern donanımlı yurt

Nilüfer'e modern donanımlı yurtBURSA - Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, törenle hizmete açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 89 öğrenci kapasiteli yurdun, güvenli, huzurlu ve ekonomik koşullarda barınma hizmeti verdiğini belirterek, "Atatürkçü, çağdaş ve güler yüzlü bir yönetim anlayışıyla gençlere sıcak bir aile ortamı sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Nilüfer Belediyesi, öğrenci kenti Nilüfer'de, üniversiteli kız öğrencilerin kalabileceği, modern donanımlı, tüm ihtiyaçları karşılayan bir yurt binasını hizmete açtı. Konak Mahallesi'nde yapılan ve 89 öğrenci kapasiteli Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu törenle hizmete açıldı.Öğrencilerin de yer aldığı açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey'in yanısıra; Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'da misafir olan üniversiteli kız öğrenciler için, ikinci bir yuva işlevini yerine getirecek öğrenci yurdunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Nilüfer'de, başka kentlerden gelen üniversitelilerin her zaman kalacak yer sorunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Erdem, bu konuda ailelerden çok talepler geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu ihtiyacı gidermek üzere önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in girişimiyle bu yurdun yapımına başlandı ve Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu hizmete açmak bugün bizlere kısmet oldu. Öncelikle Sayın Bozbey'e ve bu yurdun hizmete kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem Uludağ Üniversitesi, hem de Bursa Teknik Üniversitesi'ne kolay ulaşım imkanı sağlayan bir noktada bulunan yurdumuzdan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alacak kız öğrenciler yararlanacak. 89 öğrencinin kalabileceği şekilde planlanan 5 katlı yurt binasında, 19 adet tek kişilik, 23 adet 3 kişilik oda bulunuyor, ayrıca bir adet de engelli odası bulunuyor. Güvenli, rahat, huzurlu ve ekonomik koşullarda barınma hizmeti verecek olan yurtta öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti de verilecek. Her ihtiyacın düşünüldüğü yurtta, çamaşırhane, mescit, yemekhane, etüt odası ve Kütüphane Müdürlüğümüzün desteğiyle kurulmuş bir kütüphane de yer alıyor."Yeni açılmasına rağmen kısa sürede dolan yurda, gelen öğrencilerin Nilüfer Belediyesi adına duydukları güvenle geldiklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Ailelerin gözü arkada kalmasın evlatlarınız bize emanet" dedi."Her üretilen değerin bir hikayesi vardır"Yurdun hayata geçirilmesinde önemli payı olan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey de törende bir konuşma yaptı. 20 yıl boyunca birçok hizmeti katılımcılık anlayışı ile hep birlikte ürettiklerini belirten Bozbey, her üretilen değerin bir hikayesi olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun hikayesini paylaşan Bozbey, "Önemli olan yapıları yapmak değil, bu yapıları, içindeki insanların mutlu olabileceği, sürdürülebilir ve Nilüfer'e yakışır şekilde işletmektir. Bu anlayışı da zaten Nilüfer Belediyesi insan öncelikli yaptığı projelerle göstermektedir. Bundan sonra da göstereceğine inanıyorum" dedi."Bu yurtta ilim ve irfan olacak"Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan da, Türkiye'yi muasır medeniyetin üzerine çıkarabilmek için herkese düşen görevler olduğunu belirterek, bu görevlerin en önemlilerinden birinin de öğrencileri sahiplenmek olduğunu ifade etti. Nilüfer Belediyesi'nin büyük bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Tayan, "Burada barınacak olan kız öğrencilerimiz hiçbir zaman Cumhuriyet düşmanı, laiklik, sosyal ve hukuk devleti karşıtı olmayacak. Çünkü burada ilim ve irfan olacak. Cumhuriyet'in temel nitelikleri bir meşale gibi yanacak ve herkesi aydınlatacaktır. Bu hizmeti gençlerimize sunan değerli belediye başkanlarım Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey'e ve Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi."Hedefimiz daha çok yurt ve kreş açmak"Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefinin daha çok yurt ve kreşi hizmete açmak olduğunu belirten, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da, gençlere çağdaş, özgür düşünebilen ve iyi bir gelecek hazırlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Karabıyık, "İnanıyorum ki Bursa'da daha fazla yurdun temelini Nilüfer Belediyesi ile beraber atacağız. Bugün burada 89 kişiye hizmet veriyoruz ama yarın 889 öğrencimize hizmet vereceğiz. Emeği geçen başkanlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da hedeflerinin düşünen, tartışan, sorgulayan bireyler yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Ucuz, kaliteli ve nitelikli eğitimi hiç kimseyi ayırmadan onların ayağına getirmenin yerel yönetimlerin ve hükümetin asıl görevlerinden biri olduğunu söyleyen Sarıbal, "Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda çağdaş, demokrat öğrencilerin ve kadınların yetişmesini diliyorum" dedi.Öğrenciler için ekonomik ve rahat koşullarKonuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yurdu hizmete açtı. Başkan Erdem ve beraberindekiler daha sonra yurdu gezdiler.Güvenli, rahat, huzurlu ve ekonomik koşullarda barınma hizmeti vermeye başlayan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 3 kişilik odalar için 450 TL, tek kişilik odalar için 750 TL ücret alınıyor. Bu fiyatlara kahvaltı da dahil. Yurtta öğrencilerin talep ettiği konularda çeşitli eğitim çalışmaları da yapılacak.